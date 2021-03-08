السيطرة على حريق في مصنع أصباغ بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للأصباغ والمواد الكيميائية بمنطقة أم الثعوب الصناعية، دون أن يسفر عن إصابات بشرية، أول أمس.

وأفاد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بأن غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 10:30 صباحاً، يفيد باحتراق مصنع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصنع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، نحو 40 شخصاً، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق، والحد من انتشاره للمستودعات المجاورة، وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال العقيد سالم بن حمضة: «إن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، وإن فرق الإطفاء تعاملت معه بكل دقة واحترافية عالية»، لافتاً إلى «أن إنجاز المهمة، جاء بالتعاون مع شرطة أم القيوين، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء والإسعاف الوطني».