بلدية أبوظبي تزيل مشوهات للمظهر العام

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الحالي مشروعاً لمعالجة المشوهات والعشوائيات الزراعية وأضرار الحوادث المرورية وأعمال الطوارئ، ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة.

ولتنفيذ المشروع، طرحت البلدية، أمس مناقصة، داعية شركات المقاولات المهتمة بالتقديم إلى زيارة البوابة الإلكترونية لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية، علماً بأن التاريخ النهائي للتقديم للمناقصة سيكون في الرابع من أبريل الجاري.

وخلال العام الماضي، أنجزت البلدية عدداً من مشاريع أعمال الهدم وإزالة المشوهات، التي من شأنها المحافظة على المظهر الحضاري العام، وذلك ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية للحد من مشوهات المظهر العام للمدينة، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، حفاظاً على سلامة السكان والزوار، وكذلك تجسيد مساعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على المعايير البيئية.

وشملت المشاريع هدم المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام والمباني المتهالكة إنشائياً، وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة بالإخلاء والهدم، وإزالة مشوهات المظهر العام.

رصد المباني

عملت الحملة على رصد المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وإخطار الملاك بشأن صيانة وإشغال المبنى أو هدمه خلال 14 يوماً، كما تم الكشف الظاهري على المباني المهجورة وإعداد تقارير لتقييم حالتها ورفعها إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة للمتابعة، واتخاذ اللازم حيالها وفقاً للضوابط ذات الصلة، حفاظاً على المظهر العام وجماليات المباني، وتعزيزاً للبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.