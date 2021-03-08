نقض حكم تسجيل أرض «ورثة»

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي بنقض حكم في قضية تسجيل الأرض باسم امرأة، برغم أن الأرض مسجلة باسم الورثة، موضحة أن الحكم خالف المقتضيات المذكورة، وأيد الحكم الابتدائي برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين في الدعوى مدني كلي إيجارات، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه، كما ألزمت المحكمة المرأة الرسم والمصروفات، ورد مبلغ التأمين.

وتدور حيثيات القضية في قيام المورث الأول والثاني بتقديم دعوى مطالبين بإلغاء ومحو التسجيل الصادر باسم (امرأة)، وإعادة تسجيل الأرض باسم الورثة، وإلزامها برد ريع الأرض للورثة من تاريخ حيازتها الأرض، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. واستأنف الورثة الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الورثة عن طريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة، ورأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

وأوضحت المحكمة أنه إذ كان الحكم الصادر في الدعوى مدني كلي أبو ظبي قد قضى برفض الدعوى بحالتها، وكان طرفاه هما الوارثان الثاني و(امرأة) دون بقية الورثة، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه في الحالة التي كان عليها حين رفع الدعوى أول مرة، وبالتالي فإن هذه الحجية لا تمنع من إعادة الدعوى للفصل في موضوع النزاع، نظراً لكونه لم يتم الفصل فيه، فضلاً عن أن بقية الورثة وعددهم اثنا عشر لم يكونوا طرفاً فيه.