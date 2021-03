دبي (الاتحاد)

حصلت أكاديمية شرطة دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021 التي تمنحها المنظمة الأميركية لأفضل مكان للعمل، وذلك للعام الثاني على التوالي كأول أكاديمية شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم، وذلك بناءً على الاستبيان الذي تطرحه المنظمة على الموظفين لقياس تجربة عملهم، ومدى توفير البيئة النموذجية الجاذبة، التي تلبي طلباتهم وتهدف إلى إسعادهم.

