«الصحة»: 6.287.751 مليون جرعة من لقاح كورونا قدمت حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الاثنين، تقديم 6.287.751 مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد حتى اليوم.

وبلغ معدل توزيع اللقاح 63.57 لكل 100 شخص. وأضافت الوزارة أن 14742 جرعة قدمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.