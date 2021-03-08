حديقة الحيوانات بالعين تحقق 93% من وعي إدارة النفايات

العين (الاتحاد)

حققت حملة ترشيد الاستهلاك التوعوية التي أجرتها حديقة الحيوانات بالعين خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 93%، مستهدفة فئات متنوعة من المجتمع، ضمت الزوار وموظفي الحديقة والشركاء.

وقالت آمنة مانع العتيبة، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في حديقة الحيوانات بالعين: «اعتمدنا في حملة ترشيد الاستهلاك على منظور التسلسل الهرمي للنفايات 3Rs القائم على ثلاثة عناصر أساسية هي: التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير، وهو ما يخدم رسالة المؤسسة في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، مستهدفين فئات متنوعة لنتمكن من نشر الوعي على نطاق أوسع وأكثر دقة، وقد كانت المخرجات إيجابية حين أظهرت الحملة فارقاً في الوعي بلغت نسبته 28%.»

من جانبها، قالت مريم حمد الراشدي، ضابط أول بيئة في حديقة الحيوانات بالعين وصاحبة فكرة الحملة: «استمرت الحملة لمدة شهر، استهدفنا خلالها 331 شخصاً، وجهنا إليهم رسائل توعوية متنوعة، ركزنا فيها على أهمية ضبط سلوكياتنا في استخدام الموارد الطبيعية وتأثير هذا الأمر على الأجيال القادمة ومستقبل الحياة على كوكب الأرض، بالإضافة لتعاليم ديننا الحنيف في عدم الإسراف، وتعزيز موروثنا البيئي الذي تدعمه وتنتهجه قيادتنا الحكيمة في الدولة، وما أوصانا به المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الحفاظ على البيئة والثروات الغنية التي وهبنا الله إياها.»

وأردفت: «وفي استطلاعين أجريناهما، كان أحدهما قبل الحملة؛ لم تتجاوز نسبة الوعي 65% بين المستهدفين، بينما ارتفع الوعي بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 93% في الاستطلاع الثاني لنهاية الحملة، أي بفارق بلغ 28%، وقد حرصنا على اختيار العينات المؤثرة في ترشيد استهلاك الثروات، وهم ثلاث عينات تمثلت في الزوار الذين غالباً يمثلون الفئة المهتمة بشؤون البيئة وحمايتها، وفئة موظفي المؤسسة الذين يمثل صون الطبيعة الهدف الأساسي من عملهم، والفئة الثالثة كانت من موظفي العقود، العاملين في مجال النظافة والتخلص من النفايات والذين حققوا النصيب الأكبر من زيادة الوعي بنسبة 42%.»