حمدان بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بما وصلت إليه المرأة من ريادة وتمكين ومشاركة فاعلة في بناء الوطن.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة نبارك لأم الإمارات على ما وصلت إليه المرأة من ريادة وتمكين ومشاركة فاعلة في بناء الوطن، المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإنجازات المتواصلة وحضور دائم في مختلف المجالات.. هي شريكة الحاضر وصانعة المستقبل.. كل عام ونساء الإمارات والعالم بخير».