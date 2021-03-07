خليفة بن طحنون: الإمارات ماضية في طريق تمكين المرأة

أبوظبي (وام)

أكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في طريق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية الدور المحوري والفعال الذي تقوم به المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل، وفي مختلف الميادين والمجالات.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لها وتبني قضاياها وتهيئة البيئة المناسبة لبناء الذات وتطوير القدرات، فتح آفاقاً واسعة أمامها، لتظهر إبداعاتها ومهاراتها وإمكانياتها.

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وعظيم الشكر والعرفان على جهودها الحثيثة ومتابعتها الدائمة لشؤون المرأة الإماراتية، وتبنيها لقضاياها، وتعزيز تمكينها في مختلف المجالات.