سارة الأميري: مسيرة إنجازات المرأة في الإمارات قصة ملهمة

أبوظبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن مسيرة إنجازات المرأة في دولة الإمارات قصة ملهمة تستحق أن تروى، إذ سطر أحرفها الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة.

وتقدمت معاليها، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن قيادة دولة الإمارات عملت منذ تأسيس الدولة على دعم دور المرأة، وترسيخ حضورها في كافة المحافل، إيماناً منها بقدرات المرأة الإماراتية.

وقالت معاليها إن المرأة الإماراتية لها مساهمات نوعية وفعالة في تحقيق إنجازات تاريخية في الدولة، فاليوم هي تعمل في أصعب المهمات وأكثرها تعقيداً بحيث وصل اسمها إلى كوكب المريخ. وإن تمكين المرأة في دولة الإمارات رحلة متواصلة وامتدت لعقود من خلال دعم الحكومة لهن في عدة مجالات مختلفة منها التعليمية والمهنية.