النائب العام للدولة: المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على المنافسة

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن يوم المرأة العالمي هو رسالة شكر وتقدير للمرأة، ولدورها الحيوي ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها. وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي، إن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة يأتي وقد حققت المرأة الإماراتية العديد من الإنجازات، ونجحت بتميز في إثبات حضورها في شتى الميادين محلياً وعالمياً نتيجة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي آمنت بدور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، وفي جهود صناعة المستقبل، وهو نهج رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق إمكانات المرأة الإماراتية، وعزز دعمها، وفتح أمامها آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية وبناء الوطن. وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى غدت نموذجاً في الطموح والابتكار والعطاء، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم.