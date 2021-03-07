فارس المزروعي: نعتز بإنجازات المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن احتفالية دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، يأتي تقديراً لإنجازاتها الكبيرة في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأوضح أن ابنة الإمارات قدمت الكثير من أجل وطنها، وشاركت بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير بمختلف جوانب الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية والقيادية كافة.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً جهود سموها في تحقيق منجزات ريادية لمسيرة المرأة الإماراتية، وتعزيز مكانتها وتمكينها في خدمة الوطن الغالي.