حرم حاكم رأس الخيمة: قفزة نوعية في تمكين المرأة

رأس الخيمة (وام)‏

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. الشيخة هنا بنت جمعة الماجد أن الإمارات حققت قفزة نوعية في مجال تمكين وريادة المرأة وإنجازا تاريخيا في التوازن بين الجنسين بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية دور المرأة الإماراتية كشريك فاعل وإيجابي في مسيرة التنمية ما شجعها على الإبداع والتميز والريادة في كافة المجالات حتى باتت المرأة الإماراتية اليوم مصدر إلهام للمرأة في مختلف دول العالم.

وقالت بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.. « في هذا اليوم الذي يحتفي العالم بتضحيات وعطاءات المرأة حيثما كانت نحتفي في دولة الإمارات بجهود القدوة الملهمة والداعم الأول لقضايا المرأة العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي أرست مع المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ملامح النهج الصحيح والمبادئ السامية لتمكين المرأة في الإمارات فأتاحت لها المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع والدولة حتى أصبحت المرأة الإماراتية مصدر فخر واعتزاز ومحل تقدير دولي وجزء لا يتجزأ من إنجازات الدولة واستراتيجيتها المستقبلية».

وتوجهت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على ما تبذله من جهود من أجل تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على الصعيد الدولي وما تقدمه من برامج ورعاية للمرأة العربية لتمكينها من المساهمة في تنمية وتطوير المجتمعات العربية .. كما تقدمت بالتهنئة لكل امرأة تساهم في بناء أسرتها ومجتمعها لغدٍ أفضل لأبنائها والأجيال القادمة.