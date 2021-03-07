خولة بنت أحمد خليفة السويدي: الإمارات عززت مكانة المرأة

أبوظبي (وام)

قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، إن الاحتفاء والاحتفال «بيوم المرأة العالمي» هو احتفاء بمكانة المرأة عموماً ودورها وفعاليتها في الميدان الأسري والمحلي والدولي، ويعدّ تقديراً وتثميناً لجهودها وبذلها في المضمار الاجتماعي والتربوي والصحي والسياسي، إنه «اليومُ الثامن من شهر مارس من كل عام».

وأضافت سموها أنه تقديراً لهذه المناسبة، فقد بادرت بعض الدول إلى منح المرأة إجازة تكريماً لها، بالإضافة إلى دول أخرى عديدة اعتبرت هذا اليوم إجازة رسمية تعطل فيه الدوائر مع احتفالات يتم فيها تبادل الهدايا التكريمية، إن ذلك يتسم بالوسم الدولي المقترن بالمبادئ ذاتِ المضمون الإنساني المصوغ من قبل الأمم المتحدة، وذلك بهدف توعية الأجيال بمكانة المرأة ودورها وتوثيق جهودها عَبر العقود التي أتت أكلها بعد حينِ.

وقالت «في تراثنا ونحن نقلب صفحاته في مفهوم دور المرأة ومكانتها، فإنه لغوياً يعود إلى كلمة مرْء ومؤنثها مَرأة وهما مشتقان من المروءة ومعناها: الإنسانية وعلو الهمة وصفاء النفس، ومن هذا المفهوم جاء أداء المرأة التفاعلي الجاد المثمر والمشارك على السواء مع الرجال وفي شتى المجالات، وما هذا إلا بتوجيهات من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم من القيادة الرشيدة وستظل المرأة روح البيت والمجتمع ورَيْحانَتَهما بعطائها وإخلاصها ووفائها وتضحياتها وها هي وزيرة وسفيرة وعالمة فضاء وطبيبة ومهندسة ومديرة ومعلمة ومحاسبة في الميادين كافة».