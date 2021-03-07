صقر غباش: المرأة الإماراتية نموذج ملهم لنساء العالم

أبوظبي(الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وسجلها الحافل بالمنجزات ودعمها اللامحدود لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي في الإمارات، ودورها الوطني الرائد والفاعل والمؤثر في إعلاء شأن المرأة الإماراتية، والتاريخ سيظل شاهداً على عظيم منجزاتها.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي: «إننا في يوم الثامن من شهر مارس من كل عام نحتفل مع المرأة الإماراتية بإنجازاتها ومساهماتها الفعالة في مختلف مجالات التطور والتنمية بالدولة. ولعل رؤية القيادة الرشيدة في بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الداعمة لإنجازات وإبداعات المرأة الإماراتية.