نهيان بن مبارك: المرأة في الإمارات تعيش عصرها الذهبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة له طبيعة خاصة في الإمارات، التي قدمت للمرأة خلال نصف قرن من الزمان كافة الفرص وكل سبل الدعم المتواصل لتفعيل جهودها التي أدت إلى تمكينها وتعزيز قدراتها، وهو ما نعتبره تجربة مثالية تمثل نموذجاً مرموقاً أمام العالم كله، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهود المخلصة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) التي نفتخر بحكمتها ورؤيتها الثاقبة للتنمية البشرية في بكافة أبعادها».

وأضاف: «إننا نعتز بعمل سمو (أم الإمارات) المستمر في سبيل تقدم المرأة ونهضة الأسرة ونماء المجتمع، كما نُباهي بما تمثله بالنسبة لنا جميعاً، من قدوة حسنة ونتعلم من سموها أن إعداد المرأة في الإمارات هو إنجاز وطني نبيل، وأن تمكينها من تحقيق كل ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات في خدمة مجتمعها، ووطنها، وأمتها، وعالمها، هو أفضل عمل وأعظم جهد - إننا اليوم، ونحن نتقدم بالتحية إلى سمو الوالدة الفاضلة أم الإمارات، فإنما نعتز ونفتخر بكل ما تقوم به من جهود متواصلة، في سبيل تأكيد دور المرأة في المجتمع».