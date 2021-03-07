سلطان البادي: الإماراتية صانعة الإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، أن الدعم والمساندة والإيمان المطلق بدور المرأة وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، من جانب قيادتنا الرشيدة، جعلت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في ما تشهده الدولة من إنجازات ونهضة شاملة في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أن الإماراتية، انتقلت اليوم من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات من خلال توليها المناصب القيادية في الدولة ومن بينها وزارة العدل.

وأضاف أن شعب الإمارات وكافة قيادات ومنتسبي وزارة العدل يتوجهون بأسمى آيات الشكر والتقدير ويشيدون بكل فخر واعتزاز بالجهود الكبيرة والرعاية والدعم المستمر الذي توجه به وتتابعه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.