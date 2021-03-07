حصة بوحميد: الإماراتية تستعد لإنجازات المئوية

دبي (الاتحاد)

هنّأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، المرأة الإماراتية والعربية ونساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدة معاليها أن ابنة الإمارات تتحفّز في هذه المناسبة العالمية لإنجازات رياديّة من #عام_الخمسين إلى المئوية، بعد أن حققت نجاحات مشهودة في مختلف المجالات. فالمرأة الإماراتية شريكة شقيقها الرجل في مسيرة التنمية والبناء، وهي نصف المجتمع ونصف القوة الناعمة ونصف الأمل إلى المستقبل المشرق لدولتنا.

وقالت معاليها: المرأة الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التنمية والتمكين. فدولة الإمارات أصبحت في المركز الـ 18 عالمياً، وهي الأولى عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، وهي أيضاً بالمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي.