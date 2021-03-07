منى المري: تعزيز التوازن بين الجنسين نهج مستدام في الإمارات

دبي (الاتحاد)

تقدمت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت إن تعزيز التوازن بين الجنسين نهج مستدام في الإمارات، وأعربت عن فخرها واعتزازها بالنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال المسيرة المباركة للدولة والمكانة التي وصل إليها ملف التوازن بين الجنسين بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.