جاسم المرزوقي: فخورون بالإماراتية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعرب اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، بمناسبة يوم المرأة العالمي، عن خالص الشكر والامتنان للعنصر النسائي في قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جميع نساء العالم، بمختلف مواقعهن، لافتاً إلى أنه لشرف عظيم أن تقف المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل لخدمة الوطن، محققةً بذلك سجلا مشرّفا من الإنجازات في مجالات وجوانب الحياة والعمل كافة. وأضاف: تذخر القيادة العامة للدفاع المدني بنخبة من العناصر النسائية المخلصة، جميعهن يتمتعن بقدرات ومهارات وكفاءة عالية في أداء عملهن من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن كل كلمات الشكر لا توفيهن حقهن، نفخر بكن ونعتز بجهودكن، ستبقين مثالاً للعطاء والإبداع وتحقيق الإنجازات.