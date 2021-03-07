بشرى الملا: الإماراتية باتت قصة نجاح

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، في كلمةٍ لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن يوم المرأة العالمي يمثل احتفاءً عالمياً بالنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات دون التخلي عن تراثها وهويتها والتزامها المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء، مُعربة عن فخرها بأن المرأة في الإمارات كانت ولا تزال رمزاً للتنمية الشاملة. وأضافت الملا، إن المرأة في دولة الإمارات باتت قصة نجاح ومثالاً يحتذى بها في مختلف دول العالم بالنظر إلى التجربة المتميزة التي حظيت بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا كان العالم يحتفي بيوم المرأة، فنحن نحتفي كل يوم بقدراتها وإبداعاتها.