عزة سليمان: نستعد لـ«الخمسين» بمزيد من التميز والازدهار

آمنة الكتبي (دبي)

قالت المهندسة عزة سليمان، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية: «يحل يوم المرأة العالمي والإمارات تحتفل بعام استثنائي لكونه تتويجاً لخمسين عاماً مضت، ونستعد فيه لأخرى مقبلة بمزيد من التميز والازدهار، وضمنها إنجازات المرأة بفضل التوجيهات والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وأضافت «كم جميل أن تحل المناسبة ونحن نحتفل بتحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021) الصادر عن البنك الدولي».

وأوضحت: «لقد اختارت الأمم المتحدة شعار (المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد- 19) للاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أرجاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد من المساواة والتعافي الأفضل من جائحة كوفيد- 19، وهو ما ينسجم مع الحملة العالمية (اختر التحدي) التي تدعو المرأة لتحدي المصاعب والتحديات، وبينما لا يزال العالم يتحدث ويطمح لتحسين أوضاع المرأة، تتقدم قيادتنا الحكيمة الصفوف لتضرب مثالاً عالمياً يحتذى به في دعم المرأة وفي معركتنا ضد الوباء، ولدينا أمثلة عديدة مشرفة».

وقالت سليمان: «نهنئ قيادتنا وأنفسنا بإنجازات تشهد عليها التقارير العالمية، ويشهد عليها ما تحقق على الأرض ونعيشه اليوم، وكلي ثقة أن المواطنة الإماراتية لا يحد طموحها شيء، وبمجرد تحقيقها الإنجازات تسعى وتواصل مسيــرتها لتحقيق أخرى، وهذا أقل واجب نقدمه لوطننا».