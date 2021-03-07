ميثاء المري: إماراتية وأفتخر

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت ميثاء المري، مسؤولة هندسة المشاريع لدى شركة «بيئة» اعتزازها وفخرها بأن تكون من أوائل النساء الإماراتيات اللواتي انخرطن في مجال العمل البيئي في الدولة، مشيدة بالدعم والتحفيز الذي تلقته في مقر عملها من قبل قياداتها بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة.

وقالت ميثاء المري لـ«الاتحاد»: «الجميع هنا في هذا الوطن، يرغبون في تمكين ودعم النساء للمضي قدماً في مسيرتهن المهنية، نحن محظوظون بكوننا أبناء هذا الوطن».

وأضافت: بفضل الدعم التي تقدمه دولة الإمارات للنساء، تواصل الإماراتيات التميز والتقدم وتحقيق الإنجازات، التي تعد من ثمار رؤية القيادة الحكيمة.

تُعدّ مسيرة ميثاء المري المهنية، إحدى قصص النجاح الكثيرة والملهمة التي احتضنتها ودعمتها دولة الإمارات، والتي تجسّد نموذج التميز والريادة الذي كرّسته الدولة منذ تأسيسها، إذ تخرجت بشهادة بكالوريوس في العلوم في مجال الهندسة الإلكترونية والكهربائية في «جامعة خليفة»، وهي خريجة برنامج «المرأة في القيادة لعام 2018»، التابع لجامعة «كورنيل» في دبي.

وخلال فترة دراستها الجامعية، شاركت المري في المؤتمر السنوي الثامن لأبحاث الطلبة الجامعيين حول الحوسبة التطبيقية الذي تستضيفه كلية الابتكار التقني في جامعة زايد، وحصلت على شهادة لمشاركتها في أبحاث حول تقنية الجيل الخامس خلال مؤتمر أبحاث الطلبة الجامعيين لعام 2016.

واضطلعت ميثاء المري من موقعها كمسؤولة هندسة المشاريع لدى شركة «بيئة»، التابعة لحكومة الشارقة، بدور أساسي في الإشراف على المشاريع التقنية الرئيسة للشركة، بما في ذلك مشروع «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة»، والذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة عند البدء بتشغيل المحطة لهذا العام 2021.

وقالت: تمكنت من تطوير مهاراتي وخبراتي في مجال الهندسة، من خلال مشاركتي في مجموعة متنوعة من برامج التدريب الدولية والزيارات الدراسية، حيث شاركت كمتدربة في مجموعة «ديهل» للصناعات الدفاعية في فرنسا، وعملت مع فريق البحث والتطوير على دراسة تأثير التقنيات المختلفة والفلاتر على أداء المنتجات.

وبالإضافة إلى تحصيلها العلمي المتميز وخبراتها، تمكنّت ميثاء من خلال الدعم الحكومي الذي تلقته، ودعم عائلتها وعملها المتفاني وجهودها في تعزيز جاهزيتها للعمل في مجال تقنيات البيئة المتسارعة التطور والتغير لدى «بيئة».

وقالت المري: «أفتخر بمشاركتي في مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والذي يجسد الابتكار في تحويل مشكلة إدارة النفايات إلى فرصة لإدارة الموارد وبالتالي تحفيز مجتمعاتنا».

ويعد مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أول مشروع لتحويل النفايات في دولة الإمارات تحت مظلة شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، المشروع المشترك بين شركتي «بيئة» و«مصدر».

ويهدف إلى تطوير مرافق متخصصة في تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وقد أشرفت المري على إدارة المحطة وتحديد جميع الموارد والمرافق اللازمة لضمان استكمال المشروع بنجاح.

وأشارت المري إلى أن إنجازاتها ونجاحاتها المهنية لم تكن مسألة استثنائية أو وليدة الصدفة، بل على العكس جاءت نتيجة عدة عوامل داعمة ومحفزة. وقالت: في يوم المرأة، أفخر وأعتز بانتمائي إلى هذا الوطن.

وأضافت: هناك شخصيات وقصص نجاح كثيرة للمرأة في الإمارات، ومثلي الأعلى والشخصية النسائية الملهمة التي أعتقد أنها جسّدت ما يمكن للمرأة أن تحققه من إنجازات في دولة الإمارات، في نظري هي معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة ورئيسة مجلس علماء الإمارات، فهي مصدر إلهام وتشجيع النساء الأخريات في الدولة.

وتقول المري لنظيراتها من النساء في يوم المرأة: «حين تبدو لك الفرصة مثيرة جداً ومخيفة، فمن المرجح جداً أنها الخطوة الصحيحة والمثالية بالنسبة لك. تخطّيْ التحديات وأبدعي».