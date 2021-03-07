ناعمة المنصوري: المرأة الإماراتية شريك في صنع القرار واستشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم المرأة العالمي يمثل مناسبة جديدة نحتفي خلالها بمسيرة زاخرة بالإنجازات والعطاء للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة الإمارات التنافسية، وريادتها عالمياً، ضمن أفضل دول العالم.

وتقدمت بالتهنئة إلى القيادة الحكيمة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة العطاء الكبير، ورائدة تمكين المرأة الإماراتية، على ما وصلت إليه بنت الإمارات من مكانة مرموقة عالمياً، نفاخر بإنجازاتها الأمم.

وقالت في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي: إن دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، أسهم في تبوء بنات الإمارات المراكز الريادية محلياً ودولياً، وأصبحن نماذج ملهمة وشريكاً استراتيجياً في استشراف وصنع المستقبل.

وأضافت أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات الحضارية منذ تأسيس الدولة، إذ أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ملف تمكين المرأة جل اهتمامه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة، لتثبت المرأة الإماراتية بإنجازاتها أنها على قدر ثقة القيادة الحكيمة، وقادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الإمارات.

وقالت إن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات التي يشار إليها في مختلف المجالات، لا سيما التشريعية والرقابية منها، لتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ما يمثل تتويجاً لجهود تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار.

وأشارت إلى أن الإمارات تقدم للعالم نموذجاً فريداً في تمكين، وتعزيز مشاركة المرأة، لكونها نجحت بكل اقتدار في تحمل مسؤولياتها الوطنية في جميع المحافل، وتؤدي دورها، إلى جانب أخيها الرجل بكل إخلاص لرفع راية الإمارات عالياً.