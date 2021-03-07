محمد الكعبي: المرأة الإماراتية وضعت بصماتها الإيجابية في شؤون الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «نبعث رسالة تقدير وإجلال للمرأة الإماراتية، وهي تترجم رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة وتضع بصماتها الإيجابية في شؤون الحياة كشريك أصيل للرجل في عملية البناء والتنمية، وتثبت يوماً بعد يوم أنها على قدر الثقة في أداء رسالتها بتميز واقتدار، فالرعاية التي تجدها المرأة من قيادتنا الرشيدة والمتابعة الحثيثة لكل شؤونها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، عززتا من دورها في التنمية المستدامة، وفتحتا أمامها المجال لإبراز موهبتها وإبداعاتها».