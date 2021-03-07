أمينة الطاير: المرأة تترك بصمة إيجابية وتأثيراً عميقاً في كل موقع

دبي (الاتحاد)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: بداية لابد لنا أن نترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعمه ومساندته للمرأة الإماراتية منذ فجر النهضة المباركة حتى تبوأت دولة الإمارات صدارة الدول الداعمة لرسالة المرأة والتوازن بين الجنسين. وقالت «نحن في إمارات الخير، نرى المرأة تترك بصمة إيجابية وتأثيراً عميقاً في كل موقع، خاصة ونحن نحتفل في هذا العام بعنوان له أكثر من عمق فحواه العالمات في طليعة جهود التصدي ضد كوفيد - 19، وقدمت المرأة الإماراتية أنموذجاً فريداً عبر مساهمتها الفاعلة في التجربة الوطنية لمكافحة انتشار كوفيد - 19، بالانخراط في صفوف خط الدفاع الأول بشجاعة نسائية إماراتية كاملة الجودة والإبداع».