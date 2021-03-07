خولة الملا: المرأة عنصر مؤثر

الشارقة (وام)

قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي: «استطاعت المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، إثبات جدارتها لتبوء المناصب المرموقة، وأن تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع في شتى المجالات وتحت أي ظروف لذلك فإن تقدير المرأة الإماراتية في دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب على الإطلاق فهي ومع أول نواة لاتحاد دولتنا كانت الحلقة الحقيقية في مسار التنمية والعطاء في ظل قيادة جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية وأولتها الدعم الدائم لتحقق المكانة السامية والطموحات الكبيرة، فحين نتكلم عن المرأة الإماراتية فإننا نتكلم عن النجاحات المتواصلة التي حققتها في كافة مواقع المسؤولية فأثبتت جدارتها، ونجحت في أن تكون الشريك في البناء والمكاسب النوعية التي سطرتها الإمارات».