مريم الحمادي: المرأة قادرة على تحقيق الاستقرار

الشارقة (الاتحاد)

وجهت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، تحية دعم وتقدير للنساء كافة في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت: «يمر علينا اليوم العالمي للمرأة في كل عام، ليس للتذكير بمهماتنا ورسالتنا، بل لنؤكد ونقول لكل امرأة في هذا العالم، لكل لاجئة ونازحة، ولكل من تسكن في مناطق النزاعات أو الكوارث، ولكل من تعاني في المجتمعات قليلة الدخل، ومن تكافح من أجل الحياة الكريمة، نحن موجودون لأجلك، فواجبنا الإنساني يحتم علينا مساندتك ودعمك بكل ما يلزم لتستمري في رحلة الحياة بعزة، ولتساعدي في حماية أسرتك، وبناء مجتمعك وترتقي به ليصبح على خريطة المجتمعات المتطورة».

وتابعت الحمادي: «إن تركيز برامج مؤسسة القلب الكبير على دعم المرأة اللاجئة والنازحة وضحية النزاعات والكوارث، يترجم رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة (القلب الكبير) حول قدرة المرأة على تقديم مساهمات نوعية في مسيرة النمو والتنمية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحد من أسباب العنف والفقر والحاجة».