عائشة الظاهري: المرأة الإماراتية رائدة حياتها المهنية

العين (الاتحاد)

أكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، أن المرأة في دولة الإمارات محظوظة بدعم قيادتنا الرشيدة، خاصةً من خلال متابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسعى دائماً إلى أن تكون المرأة الإماراتية رائدة في حياتها الاجتماعية والمهنية، حيث وفرت كل سبل الدعم للمرأة الإماراتية وعلى مختلف المستويات، فكانت عند حسن قيادتها، فبادلتها الحب والوفاء والعطاء.

من جهتها، أشارت الدكتورة حبيبة الشامسي، مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطلبة، إلى أن مسيرة دولة الإمارات حافلة بالعطاءات، في الصعد كافة، فقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً في رعاية أبنائها وبناتها، حيث كان للمرأة النصيب الوافر من الدعم والرعاية، ووفرت الدولة كل مقومات التشجيع لها، من أجل تعزيز وتمكين دورها الوطني في المساهمة في مسيرة البناء والازدهار، التي شهدتها الدولة.