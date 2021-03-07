أحمد المهيري: جهود استثنائية بذلتها المرأة

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه هذا العام يحمل خصوصية عالية، كونه يأتي بالتزامن مع التضحيات الكبيرة والإنجازات العظيمة والجهود الاستثنائية التي بذلتها وتبذلها المرأة في مختلف أنحاء العالم لتكون شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات الناشئة عن جائحة «كوفيد - 19»، لاسيّما الكفاءات النسائية الطبية والتمريضية في خط الدفاع الأول. ومن هنا، ليس مستغرباً أن يحمل احتفال عام 2021 شعار «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد - 19»، تقديراً وتكريماً لكل امرأة ساهمت بكفاءتها وخبرتها ومهارتها في دعم جهود الاستجابة والتعافي من الأزمة العالمية.

وأضاف المهيري أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً يُحتذى به في الاضطلاع بزمام المبادرة في دعم المساعي الوطنية السبّاقة التي تكلّلت بنجاح دولتنا في أن تكون في صدارة الدول الأفضل والأقدر عالمياً في مواجهة وباء «كورونا»، في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة.