«الصحفيين الإماراتية» تفوز في مسابقة ملصق اليوم العالمي للمرأة

دبي (الاتحاد)

هنأت جمعية الصحفيين الإماراتية الأسرة الصحفية والزميل وسيم صادق محمد الزيني عضو الجمعية بفوزه بجائزة دولية في تصميم الملصقات نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين وأربعة اتحادات دولية، هي الاتحاد العالمي لنقابات العمال، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد الدولي للشبكات، والاتحاد الدولي لعمال النقل بمشاركة الجمعيات والاتحادات والنقابات والروابط الأعضاء فيها في تصميم ملصق خاص بيوم المرأة العالمي.

وفاز المخرج الصحفي وسيم صادق في تحدي تصميم ملصق عالمي لاستخدامه في فعاليات يوم المرأة العالمي في المنطقة العربية وموضوع الملصق كان حول: «تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 حول العنف في مكان العمل».

وأشاد محمد الحمادي رئيس الجمعية بمشاركة الزميل وسيم الزيني ودعا جميع الأعضاء للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعكس قدرات وإمكانيات وإبداعات أعضاء الجمعية.

وأعرب الفائز وسيم صادق عن فرحه الكبير وتقديره للجهة المنظمة على اختيار تصميمه لليوم العالمي للمرأة في أول مسابقة دولية يفوز بها، وشاكراً لجمعية الصحفيين الإماراتية إتاحة الفرصة له في المشاركة في المسابقة.

ومن أهدافه المستقبلية يقول وسيم: الدخول في برنامج التطوير العالمي للوسائط المتعددة ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الإعلام الجديد حيث مبادرته الإبداعية والأفكار والحماس الحقيقي من شأنه أن يسمح له بالتقدم والإبداع.

ويبلغ وسيم صادق المخرج الصحفي بصحيفة الخليج الإماراتية 42 عاماً، وهو من مواليد القاهرة ومحترفي التصميم الجرافيكي والأنفوجراف وعضو في جمعية الصحفيين الإماراتية ونقابة الصحفيين المصرية واتحاد الصحفيين العرب ومارس المهنة الصحفية في صحف أخبار اليوم والخميس الأسبوعية والخليج الإماراتية والشارقة الثقافية والصدى كما فاز في تصميم عدد من الشعارات الإبداعية لعدد من الهيئات الحكومية.