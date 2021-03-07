مطر الطاير: عناية خاصة للمرأة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المرأة شاركت بفاعلية كبيرة في مسيرة التنمية وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات أولت المرأة عناية خاصة، وسخرت لها كافة الإمكانيات لتعزيز دورها، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور والبناء، وجزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الخمسين القادمة.

وقال الطاير: أثبتت المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، قدراتها في تبوؤ أرفع المناصب القيادية في الدولة، مشيراً إلى أن عدد الموظفات في الهيئة يزيد على 811 موظفة، يشكلن 22% من إجمالي عدد موظفي الهيئة، ويبلغ عدد الموظفات المواطنات 684 مواطنة، ويقدر عدد الموظفات اللواتي يشغلن مناصب قيادية وإشرافية بـ73موظفة، وتسهم الموظفات في العديد من المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة.