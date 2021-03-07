عمار النعيمي: إنجازات متميزة تحققها عجمان في التنافسية العالمية

عجمان (وام)



أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بما حققته إمارة عجمان من إنجازات متميزة في عددٍ من محاور المؤشرات التنافسية العالمية، منها محور الأمن ورأس المال الاجتماعي واللوائح والأنظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام، إضافة إلى محور البنية التحتية محور سوق المنتجات والتعليم والتدريب وغيرها.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عرض دراسة تحليلية أعدها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول القدرة التنافسية لإمارة عجمان، قدمها الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ودعا سموه الجميع لتحقيق مزيد من الإنجازات في عددٍ من مؤشرات التنافسية العالمية من أجل المساهمة في تعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في الإمارة.

وقال سموه، إن تلك النجاحات دليل على أن إمارة عجمان تسعى لتوفير بيانات دقيقة من خلال دراسات واستطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها بين فترة وأخرى، مشيداً بدور فرق عمل مركز الإحصاء والتنافسية والجهات الحكومية كافة في الجهود المبذولة لدراسة هذه المؤشرات وتحليلها، وتقديم التوصيات بشأنها.

وبينت الدراسة الخاصة بتقرير مؤشرات التنافسية العالمية، أن الإمارة قد جاءت في المرتبة الـ18 في محور المؤسسات الذي يقيم الأمن ورأس المال الاجتماعي والثقة المؤسسية واللوائح والأنظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام والتوجه المستقبلي للحكومة وحوكمة الشركات.

البنية التحتية

جاءت الإمارة في المرتبة الـ16 في محور البنية التحتية الذي يقيم اتصال وجودة الطرق وتوصيل الشحن البحري وكفاءة خدمات الموانئ.

وفي محور المهارات الذي يقيم مستويات التعليم والتدريب المقدم للعاملين والمهارات المطلوبة لإشغال الوظائف والاستثمارات في التدريب، فقد جاءت الإمارة في المرتبة الـ39 وفي المرتبة الـ12 في محور سوق المنتجات الذي يقيم مدى توفر العوامل المؤثرة في أسواق الإنتاج، مثل توفر الخدمات المهنية وخدمات البيع وخدمات شبكات الاتصالات والنقل وفي المرتبة الـ21 في محور ديناميكية الأعمال الذي يقيم الإطار التنظيمي وقدرة الشركات على تنظيم العمل من خلال تبني ثقافة التغيير والمخاطر ونماذج الأعمال التي تسمح للشركات بالدخول والخروج من السوق بسهولة.

كما تشير الدراسة إلى أن أداء الإمارة كان أفضل من أداء العديد من الاقتصادات المرتفعة الدخل حول العالم وأعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي.

واستندت الدراسة التحليلية في قياس القدرة التنافسية لإمارة عجمان إلى استطلاع رأي إلكتروني لقطاع الأعمال تم تنفيذه بين منتصف مايو ومنتصف أغسطس 2020، واشتمل الاستبيان على حوالي 90 سؤالاً هدفت لتوفير العديد من مؤشرات التنافسية عن إمارة عجمان، بما يتلاءم مع استطلاع الرأي الذي نفذه المنتدى الاقتصادي العالمي بعد تكييفه مع الواقع المحلي للإمارة لإبراز قدراتها التنافسية.