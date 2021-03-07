وزيرة سودانية تلتقي وفد «آل مكتوم الخيرية»

الخرطوم (وام)

التقت معالي البروفيسورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان بوفد هيئة آل مكتوم الخيرية الذي يزور السودان، برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء «الهيئة» عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، بحضور حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، والبروفيسور أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا، والبروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشادت معاليها، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة وطويلة الأمد بين دولة الإمارات والسودان، مشيرة إلى أن هيئة آل مكتوم قدمت الكثير في مجال التعليم العام بالسودان، مشيدة بالمدارس التي أسستها «الهيئة» في مختلف أنحاء السودان والتي وصل عددها إلى 12 مدرسة.

وتناول اللقاء الحديث عن جامعة أفريقيا العالمية والدعم الذي تقدمه هيئة آل مكتوم الخيرية للجامعة، بما يسهم في أداء دورها العلمي والتعليمي في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد البروفيسور هنود أبيا مدير جامعة أفريقيا العالمية، أن وفد «الهيئة» بتوجيهات من راعيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يُعد من أول الداعمين والزائرين للجامعة، حيث منحت هذه الزيارة دافعاً قوياً لأسرة الجامعة.