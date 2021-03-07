اختتام المرحلة الأولى لـ«المستكشف الإماراتي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» المرحلة الأولى من برنامج «المستكشف الإماراتي»، والذي يكتسب أهمية بالغة، كونه دعامة أساسية لبناء جيل إماراتي متميز من العقول العلمية والطاقات المبدعة في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والفضاء.

وأتمّ 28 طالباً وطالبة بنجاح المرحلة الأولى التي تضمنت 4 جلسات معمّقة تناولت كل منها موضوعاً محدداً، لتشمل مجتمعةً الفيزياء والرياضيات والأحياء والكيمياء، واستضاف البرنامج 3 متحدثين من نخبة المختصين في مجالات العلوم، حيث قام الطلبة بإجراء سلسلة تضمنت 28 تجربة علمية في منازلهم باستخدام أدوات خاصة تم تزويدهم بها، حيث أثمرت عن تجارب متميزة تمّ توثيقها بالصور والفيديوهات.