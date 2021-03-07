العلماء: توفير رعاية مستدامة وعالية الجودة

دبي (وام)

أكد الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن إطلاق المؤسسة يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في دولة الإمارات لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالدولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة لأفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر فعالية وكفاءة وتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع بما يواكب التحديات الصحية الراهنة التي يعيشها العالم لاحتواء تداعيات «كوفيد- 19».

وأشار إلى أن هذا التحول التنظيمي سوف يجعل المؤسسة في طليعة رواد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في العالم من خلال التركيز على توفير خدمات رعاية صحية مستدامة وعالية الجودة بما يتماشى مع رؤية الإمارات والمعايير العالمية وسوف تسهم المؤسسة بتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية في الدولة والارتقاء بالأداء والخدمات وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة لمواجهة التحديات الصحية بشكل مناسب والتطوير المستمر للكوادر الطبية والفنية إلى أفضل المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال عقد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء وحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس.

ويجسد إطلاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل الرعاية الصحية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتوفير نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد ولتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

من جانبه أكد الدكتور يوسف محمد السركال أن المؤسسة تمثل إضافة نوعية تسهم بتعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وتنفيذ الخطط والتدابير الوقائية لمكافحة الأوبئة وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية حيث ستعمل المؤسسة على تعزيز أداء المستشفيات والمراكز الصحية والإشراف عليها ووضع المعايير لرفع جودة الأداء والحصول على الاعتماد وتأهيل المستشفيات لتكون تعليمية معتمدة وتوفير الخدمات الطبية والصحية.

رؤية

وتهدف المؤسسة ضمن رؤيتها إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية بينما تتطلع رسالتها إلى تقديم خدمات صحية مستدامة متكاملة متاحة فعالة مبتكرة وعالية الجودة تواكب رؤية الإمارات والمعايير العالمية، وتركز الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة على توفير خدمات صحية شاملة ومبتكرة ونظام خدمات صحية مستدامة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق معايير الحوكمة الفعالة وتوظيف أحدث التقنيات الطبية في بنية تحتية قوية للخدمـات الصحيـة لتحقيق صحة وسعادة المريض والمجتمع.