«شخبوط الطبية»: خدمة طبية وفق أرقى المعايير العالمية

أبوظبي (وام)

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة القطاع الصحي أهمية كبيرة من خلال ما تقدمه للجميع من مواطنين ومقيمين من رعاية صحية متكاملة وشاملة وعلى مستوى عالمي، وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تعزيزها.

وتعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية من أهم المشاريع التطويرية في القطاع الصحي ليس على مستوى الدولة وحسب، وإنما المنطقة بما توفره من رعاية صحية وطبية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن تأسيس مدينة الشيخ شخبوط الطبية جاء في إطار التزام «صحة» و«مايو كلينك» المشترك بتسريع تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى، تماشياً مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

وقال: إن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تهدف إلى تطوير خدمات الرعاية الطبية الأكثر موثوقية في المنطقة وتوفير خدمات عالية الجودة تتجاوز توقعات مرضانا ضمن 24 تخصصاً فرعياً، بما يشمل طبّ وجراحة الصدر وطبّ الأعصاب وجراحة العظام وجراحة السمنة وطبّ الجهاز الهضمي والأورام وأمراض الدم.

وعن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال عام 2020، قال: إنه في إطار سعينا الدؤوب لتوفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المرضى والخدمات المقدمة لهم في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، أنجزت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أكثر من 8500 عملية جراحية، بما في ذلك عمليات تُجرى للمرة الأولى على مستوى المنطقة، مثل المنظار اللولبي للأمعاء الدقيقة وتنظير القولون بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.