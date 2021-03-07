«الصحة» تحصل على شهادة الحوكمة من «البريطاني للمعايير»

دبي (الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة مواصفة الحوكمة من المعهد البريطاني للمعايير، في إنجاز جديد يعزز ريادتها في تطبيق أفضل المقاييس العالمية في مجال نظم إدارة الحوكمة الفعّالة، بعد نجاحها بتطبيق نموذج الحوكمة المستند إلى الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة. ويأتي حصول الوزارة على المواصفة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق خبراء ومحكمين دوليين من المعهد البريطاني للمعايير لضمان توافق عمليات الوزارة مع معايير الحوكمة.

وتسلم الشهادة في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من ثيونز كوتزي المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في منطقة الهند والشرق الأوسط، بحضور عائشة المنصوري مدير الحوكمة بالوزارة، وعمار حسن مدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير. وهنأ العلماء موظفي الوزارة بهذا الإنجاز المتميز في إطار رحلة التميز والتطوير المؤسسي المستمر التي تعتمدها الوزارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والذي يأتي نتاجاً للجهود المثمرة وتأكيداً على كفاءة أداء الوزارة وتطلعها لتعزيز إنجازاتها في خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات واستدامتها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الحوكمة ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة، وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الصحية.