«تشريعية الوطني» تنظم حلقة نقاشية

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، عقد حلقة نقاشية افتراضية يوم الخميس المقبل بمشاركة الجمهور، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهنـد حميد العليلــي.

وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة: إن اللجنة قررت تنظيم حلقة نقاشية عن بُعد يوم الخميس المقبل 11 مارس 2021م، حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، والدعوة عامة للجمهور للمشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وستتناول الحلقة النقاشية محاور الموضوع، وهي التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.