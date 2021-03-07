«دبي الأكاديمية» تطلق ندوات عن التعليم والتدريب

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مدينة دبي الأكاديمية العالمية» و«مجمع دبي للمعرفة» مع مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر عن إطلاق سلسلة فعاليات وندوات تركز على التعليم والتدريب على مهارات جديدة واستكشاف الفرص ضمن المشهد الأكاديمي.

تنطلق أول جلسة نقاش افتراضية اليوم بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، تحت عنوان «تحدى نفسك»، حيث ستضم حصرياً نخبة من رائدات وصاحبات الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة يناقشون خلالها عدة محاور.

وتدير الجلسة هبة عباسي، مديرة علاقات الخريجين لدى مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر، وتشارك فيها تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ومَعَزّة المجذوب، مديرة قسم تجربة المرضى لدى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجوستين كورادو، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة باسيليغو، وشيراز السيد، مديرة تطوير الأعمال والمنتجات لدى بنك الخرطوم.