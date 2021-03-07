تطوير شارع علي بن أبي طالب في العين

العين (وام)

انتهت بلدية مدينة العين من مشروع تطوير شارع علي بن أبي طالب الذي بدأ في نهاية عام 2019، ويشمل إحلال وتطوير الجزيرة الوسطية وجوانب الطريق مع تجميل المماشي على الطرفين بطول أكثر من 2000 متر بزراعات تجميلية وشبكات ري حديثة والإبقاء على الأشجار الكبيرة والمعمرة في الموقع والبالغ عددها 126 شجرة، وذلك لجماليتها ومساهمتها في خفض درجات الحرارة في موسم الصيف.

وشملت أعمال المشروع إزالة الزراعات وشبكات الري القديمة واستبدالها بشبكات ونظم ري حديثة بنمط تصميمي جديد وفريد، بتنوع متعدد في الزراعات منها زراعة أكثر من 136 شجرة و4000 متر مربع من الزهور الموسمية، وما يقارب 3000 متر مربع من مغطيات التربة و2800 شجيرة مزهرة مدمجة مع العناصر التجميلية غير النباتية بمساحة 1750 متراً مربعاً من الحصى الديكوري.

كما تضمن المشروع أنماط الزراعات التجميلية الحديثة والعمودية في عملية تجميل جوانب الطريق المصممة من قبل شركة وطنية لدعم الصناعات المحلية في مثل هذه المشاريع والتي تضمنت صناعة 1860 مجسماً سداسياً مثبتاً على طول 450 متراً بارتفاع أكثر من مترين مع إضافة «استاندات جدارية» ديكورية بمساحة 2400 متر مربع، بالإضافة إلى زراعة عدد 2800 من الشجيرات ومساحة 850 متراً مربعاً من الزهور والمغطيات وعمل ساحة مفتوحة بمساحة 1300 متر مربع للفعاليات والأنشطة وتقديم خدمات إضافية للجمهور، وأيضاً تركيب إنارة مميزة لتضفي على الشارع جمالية في فترة المساء، كما تضمن التطوير عمل ساحة مفتوحة بمساحة 1300 متر مربع للفعاليات والأنشطة وتقديم خدمات إضافية للجمهور.