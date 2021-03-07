وفد «تريندز» يزور بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»- برئاسة أحمد محمد الأستاد المدير العام للمركز، ويضم كلاً من الدكتور ستيفن بلاك ويل مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية، وكريمة المهري مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي- مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي لبحث سبل التعاون العلمي والبحثي.

وناقش وفد «تريندز» مع أندريا ماتيو فونتانا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات مختلف التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، ودور المركز المتميز في آلية تناولها وتحليلها واستشراف تداعياتها المستقبلية، إضافة إلى دور مراكز البحوث والدراسات في دعم صانعي القرار واستشراف المستقبل، وخاصة في ظل جائحة كوفيد - 19 التي أكدت أهمية وجود شبكة من مراكز البحوث العالمية تتصدى للتحديات والمخاطر التي تواجه العالم، في ظل تصاعد وتيرة الأزمات العابرة للحدود.

وقدم الأستاد نبذة تعريفية عن أنشطة مركز «تريندز» البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والأولويات التي يركز عليها.

وبدوره، أشاد أندريا ماتيو فونتانا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، بالدور المهم الذي يقوم به مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في مواكبة كافة التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أثنى فونتانا على جهود مركز «تريندز» في تغطياته لجائحة كوفيد - 19، وتوعية الرأي العام من خلال نشر الدراسات والمقالات على الموقع الإلكتروني للمركز، وتنظيم الفعاليات المختلفة من ندوات وورش عمل، بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالفيروس.

وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتقديم المساعدة الأكاديمية لمركز تريندز، وفتح المزيد من قنوات الاتصال مع المراكز البحثية في أوروبا، لتبادل الخبرات البحثية والأكاديمية، والتعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.