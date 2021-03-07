إطلاق مسح جودة الحياة الأمنية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، صباح أمس، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مسح جودة الحياة الأمنية 2021؛ بهدف استطلاع رأي مجتمع الشارقة عن مدى رضاهم على الخدمات الشرطية المقدمة للسكان، ومستوى شعورهم بالأمن والأمان على الذات والممتلكات، وذلك على مدى ثلاثة أسابيع لينتهي المسح في 25 مارس الجاري.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: يأتي هذه المسح انطلاقاً من مهام ومسؤوليات الدائرة في المشاركة بتنمية المجتمع من خلال رصد التطورات التي يشهدها ومعرفة احتياجات أفراده.