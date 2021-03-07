بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب

الشارقة (الاتحاد)

أخلت بلدية مدينة الشارقة 13 ألف مخالف وعازب من المناطق السكنية المخصصة للأسر والعائلات، وأكدت استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية لإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تشمل هذه الزيارات كافة مناطق مدينة الشارقة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية مستمرة بإخلاء العزّاب والمخالفين من المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوفير وتهيئة البيئة المثالية لهذه الأسر والحفاظ على خصوصيتها وسلامتها وأمنها، حيث تقوم البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالإخلاء والقطع الفوري للخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة والتوصيلات الكهربائية العشوائية والمساكن التي تشهد تكدساً في أعداد المخالفين، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تتطلب التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأوضح أنه تم إخلاء أكثر من 13 ألف مخالف وعازب حتى الآن، خلال 3 آلاف حملة تم تنفيذها، حيث شهدت هذه الحملات اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المساكن المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار الموثقة لديها، وفق شروط تمنع الطرفين من الإخلال بنظام التسكين، للحفاظ على المظهر الجمالي وعلى أمن وسلامة وخصوصية الأسر والعائلات. وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قامت بتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل الأبراج السكنية في مختلف مناطق المدينة، والتي رصدت خلالها العديد من المخالفات شهدت تقسيمات هندسية مخالفة أيضاً وتكدس داخل الشقق دون مراعاة للتدابير الوقائية من فيروس كوفيد- 19، ورصد العديد من السلوكيات السلبية، لذا قامت البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإجراءات اللازمة وتوجيههم للسكن في المناطق المخصصة لهم.