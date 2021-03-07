محاكمة 4 أفارقة بتهمة السرقة بالإكراه

آمنة الكتبي (دبي)



أحالت النيابة العامة آسيويين، أحدهما يعمل سائق مركبة أجرة بمؤسسة حكومية، والآخر عاطلاً عن العمل إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهما بسبب استعمال محرر رسمي بغير حق، واستعمال مركبة الأجرة بغير موافقة مالكها والعائدة إلى مؤسسة حكومية ولمدة شهرين، والاستفادة من المبالغ المتحصلة والتي قدرت بـ 21 ألف درهم بالمناصفة بينهما.

حيث اتفق المتهم الأول بمنح المتهم الثاني «العاطل» مركبة الأجرة بعد انتهاء مناوبة عمله لمدة شهر، وتولى المتهم الثاني العمل عليها يومياً في نقل الركاب دون تشغيل العدادات والقيادة بطيش وتهور.

وتبين بعد التحقيقات أن المتهم الثاني قام بقيادة المركبة، وهو مخمور، وتم ضبطه وهو في حال سكر، واعترف بأنه عاطل، والمحرر الرسمي لا يعود له وعمل على نقل الركاب بصفة غير رسمية.

كما أحالت النيابة العامة 4 أشخاص من الجنسية الأفريقية سرقوا بالإكراه والتهديد باستعمال سلاح، مالاً منقولاً تقدر قيمته بـ 150 ألف درهم و8000 دولار أميركي، حيث قاموا بتقييد المجني عليه بوساطة لاصق بلاستيكي وسحبه إلى داخل غرفته وأشهروا في وجهه سكينا وتم تهديده بالقتل إن لم يفتح الخزنة. وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين لمعاقبتهم بأشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام.

وأحالت النيابة العامة متهمين آسيويين عاطلين عن العمل قاما بإدارة وتنظيم لعبة القمار وهيئا مكاناً عاماً مفتوحاً للجمهور للممارسة اللعبة نظير حصولهما على مبالغ مالية.