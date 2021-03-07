شرطة دبي تستحدث آلية إعادة الترميم الرقمي لجثة متحللة

دبي ( الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد المجتمع للتعرف إلى صاحب صورة عُثر على جثته متحللة في عرض البحر، وذلك بعد ترميم وجهه بتقنية «إعادة ترميم رقمي» ثلاثي الأبعاد، حيث نجحت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في استحداث آلية «إعادة ترميم رقمي» لوجه صاحب الصورة بنظام التقنية ثلاثية الأبعاد، نفذها خبراء مواطنون في إدارة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن التعرف إلى الشكل المُتوقع لملامح صاحب الجثة كان يعتبر تحدياً كبيراً في ظل تعرضها إلى تحلل شبه كامل، خاصة في منطقة الوجه التي اختفت معالمه، مشيراً إلى أن خبراء الإدارة عملوا على تطبيق تقنية «إعادة ترميم الوجه رقمياً» من خلال فريق عمل مشترك ومُحترف من إدارة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف الوصول إلى الصورة التقريبية لملامح الشخص، بالتنسيق مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء المنصوري أن الإدارة تحرص على تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فيما يتعلق بالإبداع والابتكار لإنجاز المشاريع في مختلف قطاعات القوة، والعمل على تطبيق كافة العلوم والابتكارات في كافة التخصصات من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، وذلك لحل ألغاز القضايا والوصول إلى النتائج التي تدعم التحقيقات الشرطية، مشيراً إلى أن إعادة الترميم الرقمي لوجه صاحب الجثة يعتبر إنجازاً جديداً لشرطة دبي، هو الأول على مستوى المنطقة، بهدف التوصل لهوية صاحب الجثة.