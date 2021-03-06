طقس اليوم صحو غائم جزئياًً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت درجة الحرارة أمس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة العظمى، يقدر بنحو 7 درجات عن أمس الأول كانت سجلت فيه أعلى درجة 41.1 درجة، وذلك في الطوي بمنطقة الظفرة، فيما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 34.5 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي للدولة، كما يتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة اليوم، حيث تشهد الدولة امتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأدت الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة أحياناً التي تصل سرعتها إلى 55 كم/‏س، إلى اضطراب البحر إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ووصل ارتفاع الموج إلى نحو 10 أقدام بالعمق، والذي يستمر حتى اليوم الأحد، كما أدت الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة أحياناً التي تصل سرعتها إلى 45 كم/‏س إلى اضطراب الموج في بحر عمان، وبلغ نحو 7 أقدام بالعمق، والذي يستمر اليوم الأحد.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً صباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً، والرياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/‏ س، والبحر مضطرب في الخليج العربي، ويصبح متوسطاً مساء، أما حالة البحر في بحر عمان فيكون مضطرب الموج.