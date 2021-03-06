إغلاق «مطعم مزالي» في ناهل

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم مزالي» في مدينة ناهل بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2866100)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين على مدى شهرين، والتي تتعلق بإصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة نشاط غذائي، مما قد يؤثر على سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات، بالإضافة إلى إنذار نهائي بالإغلاق.