«السلامة الغذائية» تنتهي من الرصد الميداني للسجل الزراعي

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز مرحلة الرصد الميداني لبيانات كافة المزارع المستهدفة، ضمن مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته الهيئة مؤخراً بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، حيث نجحت فرق العمل المشاركة في مشروع السجل في رصد بيانات ما يزيد على 24 ألف مزرعة في إمارة أبوظبي.

وقالت عائشة النايلي الشامسي- مدير مشروع السجل الزراعي، مدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن فرق العمل المعنية بمشروع السجل الزراعي باشرت بالعمل في المرحلة التالية لعملية الرصد الميداني، حيث بدأت بالفعل مرحلة العد البعدي والتي تعتبر إحدى مراحل التدقيق وقياس شمولية المشروع للمزارع المستهدفة، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتمثل في معالجة البيانات من قواعد تخزينها لمقارنة البيانات مع السجلات الإدارية المتاحة والتأكد من استيفاء كافة بنود الاستمارة لاستيفاء البيانات غير المكتملة، في حين يقوم فريق آخر بتصميم جداول مخرجات المشروع بطريقة بسيطة ومباشرة ومفهومة للمستفيدين.