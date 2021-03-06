إنجاز محطتين للركاب في عود ميثاء والسطوة

دبي (الاتحاد)‏

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات المحطتين النموذجيتين لركاب حافلات المواصلات العامة في منطقتي عود ميثاء والسطوة، وتتميزان بتصميمهما النموذجي الفريد، الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية، وبين تقديم مفهوم جديد في وسائل النقل الجماعية.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالاً لجهود «الهيئة» في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية، حيث روعي في تصميم المحطة النظام العصري ومتطلبات الاستدامة ومتطلبات أصحاب الهمم.