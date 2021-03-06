749 تصريحاًً لحفر آبار في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أصدرت دائرة بلدية أم القيوين خلال العام الماضي 749 تصريحاً لحفر آبار، لأصحاب المزارع وشركات المقاولات والمصانع، بعد أن استوفيت الاشتراطات المطلوبة للحفاظ على استنزاف المياه الجوفية.

وأكدت البلدية أنها تراقب الآبار بشكل دوري عن طريق الزيارات الميدانية حسب خطط سنوية منظمة لمناطق الإمارة، وذلك لمعرفة كميات الاستجرار، ويتم أخذ عينات لمعرفة طبيعة المياه المستخرجة كيميائياً وبيولوجياً، مؤكدة أنها رصدت 8 مخالفات خلال الثلاث سنوات الماضية، ووفقاً لقانون المياه الجوفية، فإن قيمة مخالفة حفر بئر من دون تصريح، تتراوح من 500 إلى 50 ألف درهم «حسب تقدير الإدارة»، وتضاعف المخالفة عند التكرار.

وأشارت إلى أن اشتراطات حفر البئر، تكون داخل حدود الأرض وحسب الموقع المحدد، والالتزام بالقوانين المعمول بها من قبل البلدية، وإرفاق مخطط الأرض، معتمداً من دائرة التخطيط العمراني، واختيار شركة الحفر معتمدة من البلدية، ويسمح لأصحاب المزرعة بحفر بئرين، والشركات والمصانع بئر، في حال عدم توافر شبكة مياه في الموقع.